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لبنان

الأونروا تعلق خدماتها بمخيم عين الحلوة

Lebanon 24
18-08-2023 | 03:35
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أعلنت "الأونروا" أنها "قررت تعليق كل خدماتها داخل مخيم عين الحلوة اليوم الساعة 11:30 احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها في المخيم بما في ذلك المدارس."
 
وفي بيان لها، أكدت "الوكالة انها لا تتسامح اطلاقا مع اي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها. من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر الى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها".
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وجددت دعوتها "للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق".
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