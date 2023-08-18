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لبنان

الأبيض: صحة المرأة في صلب أولويات عمل الوزارة

Lebanon 24
18-08-2023 | 05:08
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أعلنت "أورجانون"، "الشركة العالمية الرائدة في مجال صحّة المرأة والهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياتها على هذا الصعيد"، وفق بيان صادر عنها، أنها أقامت حلقة نقاش حول كيفية "تفعيل نهج نظام إيكولوجي لتعزيز صحة المرأة في لبنان والمنطقة"، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، ممثلين عن السفارة الأميركية في بيروت، أطباء، فاعليات رسمية وديبلوماسية، ممثلين عن منظمات غير حكومية، إضافة إلى إعلاميين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وتطرّقت حلقة النقاش إلى الجوانب الأساسية في صحة المرأة، وركزت على أهمية التعاون مع أصحاب المصلحة بكافة أطيافهم وبذل الجهود لطرح التحديات التي تواجهها النساء في لبنان والمنطقة.
 
ويبقى العدد المتزايد للنساء اللواتي يفارقن الحياة جراء المضاعفات المرتبطة بالحمل من بين التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه صحة المرأة والذي تضاعف ثلاث مرات بدءاً من عام 2022 ، كما لم يستطع 20 في المئة من المصابين بأمراض مزمنة الوصول إلى الأدوية الحيوية.

وفي كلمة له، أثنى الوزير الأبيض في كلمته على "الجهود التي تبذل من قبل جميع الأفرقاء للنهوض بالقطاع الصحي اللبناني بشكل عام وصحة المرأة بشكل خاص"، وقال: "نجدّد التزامنا بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز صحة المرأة وتلبية كافة احتياجاتها، كون صحتها تدخل في صلب أولويات عمل وزارة الصحة العامة".
 
وأردف: "إننا نؤيّد جميع المبادرات التي تطلق لنشر الوعي حول ضرورة اهتمام المرأة بصحتها، فهي تشكّل نصف المجتمع ويستمدّ المجتمع سلامته من سلامتها. معاً نستطيع إحداث فرق وتقدّم في المجتمع اللبناني على هذا الصعيد رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد".
 
 
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