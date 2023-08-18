حفل استقبال بيوم استقلال الهند في "فينيسيا"

Advertisement

نظم سفير الهند محمد نور رحمان شيخ، حفل استقبال بمناسبة "يوم استقلال الهند" الـ 77 في فندق فينيسيا، في حضور عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الهندية علي عسيران ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ممثلا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وزراء في حكومة تصريف الاعمال الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، الطاقة والمياه وليد فياض والخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ممثلا برئيسة المراسم عبير علي، وعدد من الشخصيات.ورحب السفير شيخ بالضيوف، وأشاد بـ"أهمية هذه المناسبة"، وتحدث عن "قصة نمو الهند ورئاسة الهند لمجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون، و Vishwamitra أي صديق العالم، و Vishwa Mangal أي الرفاه العالمي، و Vasudhaiva Kutumbakam أي العالم عائلة واحدة ، و أسلوب الحياة من أجل البيئة (LiFE)، ولتحالف الدولي للطاقة الشمسية، وتحالف البنية التحتية المقاومة للكوارث ومبادرة شمس واحدة وعالم واحد وشبكة واحدة والقوة الاقتصادية للهند ورؤية رئيس الوزراء لجعل الهند دولة تعتمد على نفسها وأخيرا مهمة شاندرايان 3 الهندية وعن تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند ولبنان".