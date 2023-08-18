إستجواب.. هؤلاء حقّقت معهم "المخابرات" بملف حادثة الكحالة!

ذكرت قناة الـ"LBCI"، اليوم الجمعة، أنَّ مخابرات الجيش استمعَت إلى عددٍ من الأشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لـ"حزب الله" التي انقلبت عند كوع الكحالة قبل نحو 10 أيام.

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وكانت بلديّة الكحالة أصدرتْ بياناً أكدت فيه أنّ التحقيق بحادثة شاحنة الكحالة التي حصلت الأسبوع الماضي، هو أمرٌ واجب لإحقاق العدالة، داعية إلى عدم مساواة المعتدي بالمُعتدى عليه.