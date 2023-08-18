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لبنان

تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)

Lebanon 24
18-08-2023 | 06:55
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أصيب أكثر من 50 شخصاً بحالات تسمم استدعت نقلهم إلى مستشفيات بيروت، بسبب تناولهم "سندويش" من أحد المحلات المعروفة في منطقة الطريق الجديدة في بيروت. 
 
 
ولاحقا أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 788/ب تاريخ 18 آب 2023 يتعلق بإقفال إحدى المطاعم في مدينة بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غدائية لبعض المواطنين، وجاء فيه نص القرار:
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-بناء على كشف المراقبين الصحيين في مصلحة الصحة العامة.

-بناء على اقتراح مدير مصلحة الصحة العامة بالتكليف.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: يقفل وتوضع الأختام على مطعم "جهاد"، الكائن في العقار رقم ١٦٦٥ من منطقة المزرعة العقارية - طريق الجديدة، بسبب مخالفته للانظمة الصحية وعدم التزامه بالمعايير الصحية المطلوبة والتسبب بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين الأمر الذي يهدد السلامة العامة.

المادة الثانية : تكلف مصلحة الصحة العامة بمؤازرة من شرطة بيروت تنفيذ هذا القرار.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 
وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورة لمحضر الاقفال التي وضعت على المحل، بعدما تم ختمه بالشمع الأحمر بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي هاني الحجار.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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