وهاب يكشف عن فضيحة.. ويؤكد: الاثنين سأقدم أخبارا

فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء اليوم . إستيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم أن الخزانات مليئة بالفيول . إضافة إلى أن الفيول العراقي متوفر وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة والضغط شغال على ميقاتي ومنصوري لتأمين المبلغ . الإثنين سأقدم إخبار
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 18, 2023
فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء اليوم . إستيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم أن الخزانات مليئة بالفيول . إضافة إلى أن الفيول العراقي متوفر وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة والضغط شغال على ميقاتي ومنصوري لتأمين المبلغ . الإثنين سأقدم إخبار