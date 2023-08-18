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لبنان

وهاب يكشف عن فضيحة.. ويؤكد: الاثنين سأقدم أخبارا

Lebanon 24
18-08-2023 | 07:00
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كتب الوزير السابق وئام وهاب عبر منصة "اكس": " فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء اليوم. إستيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم أن الخزانات مليئة بالفيول. إضافة إلى أن الفيول العراقي متوافر، وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة، والضغط شغال على ميقاتي ومنصوري لتأمين المبلغ. الإثنين سأقدم إخبارا".
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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