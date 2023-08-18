وهاب يكشف عن فضيحة.. ويؤكد: الاثنين سأقدم أخبارا

كتب الوزير السابق وئام وهاب عبر منصة "اكس": " فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء اليوم. إستيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم أن الخزانات مليئة بالفيول. إضافة إلى أن الفيول العراقي متوافر، وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة، والضغط شغال على ميقاتي ومنصوري لتأمين المبلغ. الإثنين سأقدم إخبارا".

فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء اليوم . إستيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم أن الخزانات مليئة بالفيول . إضافة إلى أن الفيول العراقي متوفر وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة والضغط شغال على ميقاتي ومنصوري لتأمين المبلغ . الإثنين سأقدم إخبار — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 18, 2023 Advertisement