لبنان يسبقهُ.. كم تبلغ كميّة الذهب التي يمتلكها العراق؟

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وقال العلاق إن "هناك مستقبلاً للذهب وأن العراق يمتلك 132 طنا"، لافتاً الى أن "هناك توجهاً للحصول على الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة".وأوضح أن "الحديث عن دخول 14 مصرفاً أجنبياً للعراق غير صحيح"، مبيناً أن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية".وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي لشهر آب الجاري، يحتل العراق المرتبة الـ30 عالميا والرابعة عربية باحتياطياته من المعدن الأصفر، بعد السعودية (323.1 طن) ولبنان (286.8 طن) والجزائر (173.6 طن).