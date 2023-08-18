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لبنان

لبنان يسبقهُ.. كم تبلغ كميّة الذهب التي يمتلكها العراق؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 06:59
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أعلن محافظ البنك المركزي العرافي علي العلاق، أن احتياطي بلاده من الذهب يبلغ 132 طناً، مقابل 130 طنا نهاية العام الماضي.

وقال العلاق إن "هناك مستقبلاً للذهب وأن العراق يمتلك 132 طنا"، لافتاً الى أن "هناك توجهاً للحصول على الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة".
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وأوضح أن "الحديث عن دخول 14 مصرفاً أجنبياً للعراق غير صحيح"، مبيناً أن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية".

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي لشهر آب الجاري، يحتل العراق المرتبة الـ30 عالميا والرابعة عربية باحتياطياته من المعدن الأصفر، بعد السعودية (323.1 طن) ولبنان (286.8 طن) والجزائر (173.6 طن).
 
 

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