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لبنان

حادث سير جديد... شاهدوا بالصور كيف تضرّرت سيارة بشدّة!

Lebanon 24
18-08-2023 | 08:17
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني جريحة باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتها بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث الذي وقع في بعقلين-الشوف. فيما تولت جهات اخرى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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