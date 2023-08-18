حادث سير جديد... شاهدوا بالصور كيف تضرّرت سيارة بشدّة!

أنقذ عناصر من الدفاع المدني جريحة باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتها بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث الذي وقع في بعقلين-الشوف. فيما تولت جهات اخرى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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