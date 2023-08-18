الجيش: دورة تدريبية حول عمليات المعلومات

اعلنت قيادة الحيش عبر منصة"اكس"، دورة تدريبية حول عمليات المعلومات- مستوى متقدم لضباط من مختلف قطع الجيش بمشاركة مدربين من فريق JIAG البريطاني وبإشراف مديرية التخطيط للتواصل الاستراتيجي في أركان الجيش للتخطيط".

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