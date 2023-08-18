اتحاد نقابات المخابز والافران زار سلام طارحا مطالب القطاع: الاولوية للامن الغذائي

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زار وفد من اتحاد "نقابات المخابز والافران" في لبنان، ضم: رئيس نقابة المخابز والافران في جبل لبنان ناصر سرور، رئيس نقابة أصحاب صناعة الخبز في لبنان انطون سيف، رئيس نقابة الافران في البقاع عباس حيدر وأمناء السر في هذه النقابات ، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وبحث معه "في أوضاع صناعة الرغيف والاعباء الكبيرة التي يتحملها أصحاب المخابز والافران، سيما أجور العمال التي تضاعفت بسبب الكلفة المعيشية وزيادة رسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على كل طن طحين،إضافة الى موضوع عدم استرداد القيمة المضافة على سعر الخبز من وزارة المال"، وفق بيان للنقابة.أضاف البيان :"أبدى الوزير سلام تفهمه لمطالب قطاع صناعة الرغيف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح مما يتطلب اعادة بناء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت التي هي المخزن الوحيد الذي يؤمن الامن الغذائي الاستراتيجي، وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".وأعرب الوزير عن استيائه من المعنيين لعدم اكتراثهم بهذا الموضوع باعتباره يهم كل الشعب اللبناني".وناشد الاتحاد المسؤولين المعنيين "إيلاء الامن الغذائي الاولوية اللازمة، لانه يتعلق بقوت كل فئات الشعب من دون استثناء"، مؤكدا حرصه على "التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة للحفاظ على سلامة الرغيف وتأمينه بصورة طبيعية".