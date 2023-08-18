Advertisement

لبنان

بيرم استقبل وفدا من رجال الاعمال الايرانيين وبحث معهم في اقامة معرض في لبنان

Lebanon 24
18-08-2023 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1098750-638279745897033073.png
Doc-P-1098750-638279745897033073.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا اقتصاديا من رجال الاعمال الايرانيين برئاسة السيد سعيد سيفي. وتم البحث في اقامة معرض للشركات والصناعات الايرانية في لبنان لبناء علاقة مع نظرائهم اللبنانيين بعد تأمين التواصل الرسمي مع الدولة الللبناتية عبر القنوات الديبلوماسية.
Advertisement
وقد أجرى الوزير بيرم سلسلة اتصالات لتسهيل اقامة المعرض لما له من فائدة مشتركة وتعزيز للعلاقات الثنائية بين البلدين.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:32 | 2023-08-18
06:30 | 2023-08-18
06:00 | 2023-08-18
05:00 | 2023-08-18
11:16 | 2023-08-18
04:00 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24