بيرم استقبل وفدا من رجال الاعمال الايرانيين وبحث معهم في اقامة معرض في لبنان

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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا اقتصاديا من رجال الاعمال الايرانيين برئاسة السيد سعيد سيفي. وتم البحث في اقامة معرض للشركات والصناعات الايرانية في لبنان لبناء علاقة مع نظرائهم اللبنانيين بعد تأمين التواصل الرسمي مع الدولة الللبناتية عبر القنوات الديبلوماسية.وقد أجرى الوزير بيرم سلسلة اتصالات لتسهيل اقامة المعرض لما له من فائدة مشتركة وتعزيز للعلاقات الثنائية بين البلدين.