وزير الزراعة استقبل القائمة بأعمال السفارة السودانية

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه القائمة بأعمال السفارة السودانية في لبنان السيدة سارة ادريس ، وتم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والسودان لا سيما على المستوى الزراعي.وتقدمت السيدة ادريس خلال اللقاء باقتراح ان تستضيف بيروت مؤتمرا لدعم السودان يحضره الاقتصاديون العرب.بدوره الحاج حسن، ثمن هذا الطلب وأكد "أن بيروت كانت وستبقى عاصمة الانفتاح والتلاقي العربي".وتمنى وزير الزراعة كل "الوئام للشعب السوداني"، آملا "ان تعود الامور الى سابق عهدها".