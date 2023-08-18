إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟

حصل إشكال كبير بين بعض الشبان، في "le mall" - صيدا، بسبب تلاسن، تطوّر إلى تضارب بينهم.

وتمّ تكسير بعض محتويات تعود لنقاط بيع داخل المجمع التجاريّ، فيما تمّ تطويق الإشكال في وقت لاحقٍ.