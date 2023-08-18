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لبنان

إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 10:53
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حصل إشكال كبير بين بعض الشبان، في "le mall" - صيدا، بسبب تلاسن، تطوّر إلى تضارب بينهم.
 
 
وتمّ تكسير بعض محتويات تعود لنقاط بيع داخل المجمع التجاريّ، فيما تمّ تطويق الإشكال في وقت لاحقٍ.
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إشكال

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