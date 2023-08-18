تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً عبر تطبيق "واتساب" تسجيل صوتيّ يشير الى ان الجيش سيقوم خلال ساعات مساء اليوم برش مبيدات عبر طائرات خاصة به للقضاء على متحور كورونا الجديد المُنتشر في لبنان.ووفقا للتسجيل يطلب من المواطنين الانتباه من المواد التي تتضمنها المبيدات.مصدر موثوق اكد لـ" لبنان 24" ان " لاصحة لهذا التسجيل الصوتيّ ولا علاقة له بالحقيقة، وأي مبادرة قد يقوم بها الجيش يتم الاعلان عنها رسمياً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".