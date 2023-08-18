Advertisement

لبنان

تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-08-2023 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1098769-638279796589268755.jpg
Doc-P-1098769-638279796589268755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً عبر تطبيق "واتساب" تسجيل صوتيّ يشير الى ان الجيش سيقوم خلال ساعات مساء اليوم برش مبيدات عبر طائرات خاصة به للقضاء على متحور كورونا الجديد المُنتشر في لبنان.
Advertisement

ووفقا للتسجيل يطلب من المواطنين الانتباه من المواد التي تتضمنها المبيدات.

مصدر موثوق اكد لـ" لبنان 24" ان " لاصحة لهذا التسجيل الصوتيّ ولا علاقة له بالحقيقة، وأي مبادرة قد يقوم بها الجيش يتم الاعلان عنها رسمياً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2023-08-18
13:12 | 2023-08-18
13:10 | 2023-08-18
13:05 | 2023-08-18
12:54 | 2023-08-18
12:46 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24