عمره 29 عاماً... لبنانيّ جثة داخل منزله

أقادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على المدعو "يوسف عبدالله الحجيري" (29 عاما) جثة في منزله الكامن في بلدة عرسال.

وفور العثور على الجثة، حضرت الأجهزة الأمنية الى المنزل لاجراء المقتضى القانونيّ.