الأبيض بحث مع سفير لبنان في الاردن في ترتيبات تسلم المساعدة الطبية العمانية

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استقبل وزير الصحة العامة فراس الابيض سفير لبنان في عمان البير سماحة، وتناول البحث الترتيبات اللوجستية لتسلم المساعدة الطبية المقدمة هبة من السلطان هيثم بن طارق للبنان في الأسبوع الثاني من شهر أيلول المقبل، والتي تتضمن 20 طنا من ادوية الطوارئ والرعاية الخاصة.وثمن الأبيض "المبادرة العمانية الكريمة"، مؤكدا أن "وقوف أصدقاء لبنان إلى جانبه في مختلف الظروف الصعبة التي يمر بها، شكل دعما لصموده وتلبية الاحتياجات الكثيرة المطلوبة".وشكر السفير سماحة والجالية اللبنانية في عمان "لما يبذلانه من جهود لمساعدة القطاع الصحي"، لافتا في شكل خاص الى "المساعدة القيمة التي تلقاها لبنان من أهله في عمان خلال ازمة كورونا وبعيد كارثة المرفأ".