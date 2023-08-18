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لبنان

بالجرم المشهود... هكذا تم توقيف احد تجّار المخدرات في لبنان

Lebanon 24
18-08-2023 | 12:09
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية مروجي هذه المادة الخطرة والعمل على توقيفهم، كونه توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في منطقة الأوزاعي والمناطق المجاورة.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هوية المروج وهو المدعوأ. غ. (من مواليد عام 1970، لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم ترويج وتعاطي مخدرات، ومطلوب للقضاء بموجب ملاحقتين قضائيتَيْن.

بتاريخ 15-08-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة طريق المطار أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة. وبتفتيشه، ضبط بحوزته عشرة أكياس نايلون بداخلها مادة الهيرويين، وهاتف خلوي ومبالغ مالية.
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة الأوزاعي والمناطق المجاورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
 
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
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