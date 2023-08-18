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لبنان

آخر المعلومات عن سبب وفاة الياس الحصروني... هذا ما كُشف

Lebanon 24
18-08-2023 | 12:34
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أفادت معلومات قناة الـ"ال بي سي" أنه ونتيجة تشريح جثة الياس الحصروني، تبين أن سبب الوفاة هو إنسداد رئوي ناتج عن كسور في ضلوع القفص الصدري بسبب جسم صلب، كما تبين وجود ضربة في الرأس لم تكن سببًا للوفاة. ولم تظهر التحاليل أي آثار سموم أو مخدرات في جسمه.
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وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة التشريح شبيهة بنتيجة تقرير الطبيب الشرعي الأول عن وجود كسور في ضلوع الصدر.
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