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لبنان

وزارة المالية ترد على وزارة الطاقة: قمنا بما هو متوجب علينا

Lebanon 24
18-08-2023 | 12:40
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية البيان التالي:

"في مؤازرة توضيحية لوزارة الطاقة والمياه، في دعوتها من لديه اي استفسار او سؤال حيال التغذية بالكهرباء، ان يتوجه الى الجهة المعنية اي الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي.
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إزاء ذلك، يود المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان ينير امام وزارة الطاقة - رغم العتمة -المسار المعتمد في عملية تأمين الاموال المخصصة لكهرباء لبنان:
ان وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، وقد تم فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره  ٥٨،٨٧٧،٩٤٦ مليون دولار أميركي لصالح شركة coral energy dmcc  منذ مطلع الاسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك، وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة الكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير الى الآن والاّ تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. 
وخلاف ذلك، يعتبر تضليلاً".
 
 
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