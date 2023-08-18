هديل غادرت منزلها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة القاصر:- هديل برهو أبو ديّه (من مواليد عام 2007، سورية)التّي غادرت منزلها الكائن في البترون- قرب سدّ المسيلحة قرابة السّاعة السّادسة من تاريخ 15-08-2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 742430-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.