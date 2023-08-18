هل يدعو بري لجلسات انتخاب مفتوحة بعد زيارة لودريان؟

أشارت مصادر مطلعة لـ "الجديد" أن زيارة جان ايف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد يليها دعوات مفتوحة سيوجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية.

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