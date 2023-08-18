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لبنان

هل يدعو بري لجلسات انتخاب مفتوحة بعد زيارة لودريان؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 13:10
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أشارت مصادر مطلعة لـ "الجديد" أن زيارة جان ايف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد يليها دعوات مفتوحة سيوجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية. 
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