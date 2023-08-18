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لبنان

حاكم مصرف لبنان بالإنابة إلى السعودية

Lebanon 24
18-08-2023 | 13:17
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أفادت معلومات "الجديد" أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيتوجه الى السعودية لحضور مؤتمر المصرف العربي في الرياض والذي سيقام في الرابع والخامس من أيلول المقبل. 
 
 
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