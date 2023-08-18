حاكم مصرف لبنان بالإنابة إلى السعودية

أفادت معلومات "الجديد" أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيتوجه الى السعودية لحضور مؤتمر المصرف العربي في الرياض والذي سيقام في الرابع والخامس من أيلول المقبل.

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