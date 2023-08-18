مقدمات نشرات الأخبار لهذا المساء... ماذا جاء فيها؟

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مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة 18/8/2023* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انتصدر اللقاء الذي جمع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان المشهد اليوم.اللقاء الذي اعلن خلاله البحث في الفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها ناقش تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها فهل سترشح عنه اية ايجابية تتعلق بالملف اللبناني؟ امنيا وفيما استمعت استخبارات الجيش اللبناني الى عدد من الشبان الذين كانوا يواكبون في الكحالة الشاحنة التابعة لحزب الله امتنع اربعة ممن تم استدعاؤهم الى التحقيق من ابناء الكحالة عن اعطاء افاداتهم مشترطين تسليم مطلق النار على فادي بجاني.ماليا بقي حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري على موقفه برفض قبول اي تمويل إضافي للدولة ما لم يسبقه إقرار القوانين والإجراءات الإصلاحية التي تضمن استرداد اي قرض يمنح لها مستندا في موقفه الى قاعدة حماية ما تبقى من أموال المودعين.منصوري الذي تلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية الشهر المقبل يحافظ على استقرار الوضع المالي ويعمل ضمن الاطار القانوني على تامين صرف رواتب القطاع العام ونفقات الدولة بالتنسيق مع وزير المال ورئيس الحكومةوفي شأن ليس ببعيد طفت على سطح المتابعة قضية إستقدام باخرة للفيول من قبل وزارة الطاقة التي قالت إن أموالها مرصودة بقرار من الحكومة فيما ذكر مصدر حكومي عبر ال NBN أن مجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة وليد فياض إجراء إستدراج عروض لشراء الفيول وهو ما لم يفعله فياض بل ذهب الى ابعد من ذلك عندما بادر الي الطلب عدم الكشف على جودة الفيول المستورد وهو ما يشكل مخالفة إضافية للمخالفة الأولى.فلسطينيا قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة جنين وقباطية ومخيم نور شمس وسط مقاومة باسلة من كتائب القسام وسرايا القدس الذين استهدفوا اليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيترددات حادثة الكحالة مستمرة. فالاهالي رفضوا مبدأ الاستماع الى اربعة من ابنائهم كشهود طالما ان الاجهزة الامنية المولجة التحقيقات لم تستمع الى المسلحين الذي كانوا مع الشاحنة عند تدهورها ، والذين جاءوا الى الكحالة بعد تدهورها. الاشكال قد يحل. فمعلومات ال "ام تي في" تؤكد انه جرى اليوم الاستماع الى عدد من عناصر حزب الله الذين شاركوا في الحادثة. فهل سيقتنع الاهالي بما تردد من دون اعلان رسمي؟ وهل سيتجاوبون مع طلب الاستماع الى اربعة من ابنائهم؟ في انتظار اتضاح الصورة غدا، فان لبنان يبقى تحت ضغط ازماته السياسية والاقتصادية والمالية. علما ان ضوءا لافتا ظهر اليوم مع اعلان مؤسسة كهرباء لبنان اقرار موازنتها للعام 2023 ، وقد جاءت للمرة الاولى متوازنة ماليا ومن دون عجز مالي. وهو امر يبشر بالخير، ويؤكد ان مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الا تكون عبئا ثقيلا على خزينة الدولة اذا عرفت كيف تحزم امرها وتجبي فواتيرها كما يجب من جميع المكلفين اولا، ومن المؤسسات العامة ثانيا، ومن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومخيمات النازحين السوريين ثالثا واخيرا...سياسيا، ترقب لانتهاء عطلة آب. والجميع في انتظار ايلول لمعرفة مصير المبادرة التي يتولاها جان ايف لودريان، باسم مجموعة الدول الخمس لا باسم دولته هذه المرة. علما ان كل المؤشرات توحي ان المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص يواجه صعوبة في استكمال مبادرته، وذلك لسببين. الاول رفض المعارضة مبدأ اللقاء الحواري الذي يطرحه لودريان، فاذا رفضت قوى المعارضة الحوار فمع من ستتحاور قوى المنظومة، وبالتالي ما جدوى الحوار ؟ السبب الثاني ان علامات كثيرة ترتسم حول مدى اعتماد لودريان خطة واضحة في تعامله مع الواقع الرئاسي. فهو في رسالته الاخيرة طالب النواب بتحديد مواصفات الرئيس العتيد، علما ان القوى السياسية قدمت له المواصفات شفهيا في زيارته الاخيرة الى بيروت. كما ان الدول الخمس حددت هذه المواصفات. الا يدل تصرف لودريان على تخبط وعلى عدم وجود خريطة طريق واضحة لديه، ما يجعل مبادرته في مهب الريح؟.* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارعلى مرمى ايام قليلة يستقر حفار التنقيب عن النفط والغاز في نقطته الثابتة داخل البلوك التاسع الجنوبي معلنا الانطلاق في رحلة الاستكشاف وسط ارتباط مستوى التوقعات الايجابية بنتائج الدراسات التي استقرت عليها مرحلة المسوحات الميدانية..في ميدان الرئاسة، لا شيء نهائيا في مقابل رسالة المطالب الفرنسية الموجهة الى الكتل النيابية ، بل ان سؤالي جان ايف لودريان اليتيمين ولدا لدى بعض القوى جملة اسئلة تستوجب البحث معه خلال زيارته المقبلة الى العاصمة اللبنانية..في الاسئلة الاكثر استفهاما تلك التي يثيرها تعرض البعض للقضاء في ملف حادثة الكحالة المؤلمة عبر استهداف التحقيق بالرصاص السياسي للتعمية على الحقيقة المثبتة بالصوت والصورة ومواصلة استغلال الحادثة في البازارات المشبوهة والتحريض الغليظ الضارب للمصالح الوطنية والاستقرار الاهلي..كهربائيا ، تلمست معظم المناطق عودة جزئية للتغذية تعادل ملايين الدولارات التي وعد بها رئيس الحكومة الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني كي تبقي محركات المعملين شغالة، فيما الشغل الشاغل لمؤسسة كهرباء لبنان منصب على تأمين دولاراتها من مصرف لبنان مقابل الليرات التي جبتها من المواطنين واسست على ارقامها واعدادها موازنة العام الحالي من دون عجز وهو امر لم يحصل منذ سنوات بحسب المؤسسة.في فلسطين المحتلة ، يؤسس الف اسير فلسطيني مضرب عن الطعام في معتقلات الاحتلال لمرحلة جديدة من المواجهة الشاملة بسلاح الامعاء الخاوية، فهل ستتحمل حكومة بنيامين نتنياهو وعتاتها المتطرفون تداعيات هذا الاضراب في الداخل والخارج؟.* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيعلى وقع التقدم السريع في العلاقات السعودية-الإيرانية، وفي ظل الشلل الداخلي التام، على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي انتظار نتائج الحفر البترولي، تحفر المنظومة قبرها بيدها يوما بعد يوم، فتتخبط اكثر فأكثر في التعامل مع نتائج جرائمها المتمادية بحق اللبنانيين منذ ثلاثين سنة.في الملف الرئاسي، تحفر المنظومة قبرها بيدها يوميا، من خلال عجزها المستمر عن انتخاب رئيس اصلاحي، وتزايد في الحرص على السيادة التي باعتها لأولياء امرها الخارجيين منذ عقود، بمؤازرة بعض حديثي النعمة في النيابة، من راكبي موجة 17 تشرين. والرئيس الإصلاحي المطلوب هو النقيض الكامل لكل الأسماء المطروحة اليوم، التي لا تملك أي مشروع أو تصور، أو حتى فكرة، عما يجب عمله لبدء الخروج من الأزمة، بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب. أما الطروحات الإصلاحية التي يمكن ان تفضي إلى تسهيل معين في شأن إسم الرئيس، وفي طليعتها قانونا اللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني، فدونها عقبات جمة، بكونها تمس في جوهرها، منابع تمويل الفساد، الذي يغذي اركان المنظومة، ويشدد من سطوتهم على القرار.وفي الملف الحياتي، تحفر المنظومة قبرها بيدها يوميا، من خلال فشلها الذريع في ايجاد الحلول الجذرية للمشكلات التي تلامس الناس في دقائق يومهم. واذا كانت الكهرباء من آخر المظاهر، فاللائحة طويلة جدا، ولا تقتصر على المسائل الصحية والتربوية وغيرها.فأين مثلا الاستشفاء غير المكلف والدواء بأسعار معقولة، وأين الضمان الصحي والاجتماعي وضمان الشيخوخة؟ وأين الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية بعد ثلاثين سنة من حكم المنظومة؟مهما يكن من امر، يبدو ان موعد ايلول سيلتحق بما سبقه من مواعيد وهمية للحل، اذ ليس في الافق ما يشير الى جدية في العمل، الا على تمرير الوقت.* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيوزير الخارجية الإيراني يتفقد السفارة الإيرانية في الرياض ثم ينتقل جوا إلى جدة ويلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مدى تسعين دقيقة... العلاقات السعودية-الإيرانية ، كل يوم تطور إيجابي جديد ن فهل تصل إلى صفر ملفات سلبية؟ وهل للبنان مكان من بين هذه الملفات ؟ لا جواب حتى الساعة، على الأقل من المملكة ، أما بالنسبة إلى إيران فالشائع في موقفها أن الموقف في لبنان ومن لبنان لدى حزب الله ، يعنين ظاهرا ، لا وجود للبنان على طاولة المحادثات السعودية الايرانية.لبنانيا ، الملفات المالية والاقتصادية والمعيشية تطغى على ما عداها ، لعل ابرزها ملف الكهرباء الذي يزداد تقهقرا ، على رغم " بشرى " جباية الفواتير ، التي بينت الأرقام الفوارق الهائلة بين منطقة ومنطقة ، فهناك مناطق نسبة الدفع فيها 99 في المئة، فيما مناطق لا تتجاوز الجباية فيها 23 في المئة ن وهذا ما سنعرضه مفصلا في تقرير في سياق النشرة . وملف الكهرباء لم يخل من سجال بين وزارتي الطاقة والمالية التي أصدرت بيانا هذا المساء انتقدت فيه بطء وزارة الطاقة .في الملف السياسي ، وعلى رغم الحيوية الحكومية التي تمثلت في جلستين لمجلس الوزراء ، في مقابل تطيير جلسة مجلس النواب، فإن الكلام الذي أطلقه رئيس الحكومة والذي تم توزيعه رسميا، يعطي االانطباع على أن الرئيس ميقاتي قد يقدم على خطوة ما ، فماذا ستكون هذه الخطوة ؟الحماوة الحكومية ، معطوفة على الحماوة المناخية ، تلاقيها برودة رئاسية ، ربما في انتظار أيلول، بعدما سقطت خطة لودريان إجراء امتحان خطي لبعض القادة اللبنانيين في موضوع مواصفات الرئيس.لكن البداية من ملف على درجة كبيرة من الخطورة وهو أم مهربي البشر من سوريا إلى لبنان بدأوا يستخدمون وسائل متقنة ن ما يعني أن القرار بالتهريب مستمر ويتمدد .والبداية من هذا الملف.* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدجمر تحت الرماد في عين الحلوة بشهادة صورة طبق الأصل عاينتها كاميرا الجديد، عن أصابع لا تزال على الزناد ومدارس تحولت إلى ثكنات عسكرية وأعلنت منظمة الأونروا عن وقف إمداداتها ما لم يجر تحريرها من قبضة المسلحين أما القبض على الجمر..ففي الكحالة، حيث هدأت النفوس ولم تهدأ النصوص ومع انطلاق التحقيق الجدي باستدعاء الشهود العيان من أبناء المنطقة، كما من حزب الله ومن عابري السبيل ومن عناصر أمنية كانت شاهدة على الحادثة.. وكل ذي صلة لم يستكن المستثمرون بالدم فأراقوا المواقف على وسائل التواصل...واستنكر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم...وحذر من الاستمرار بما أسماه ضرب المساواة بين اللبنانيين، ومن أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور وبما يشبه تأليب أهالي الكحالة على مسار التحقيق ختم الجميل موقفه بالقول: لن نسكت عن الحق وإذا كانت كل الأدلة واضحة بالصوت والصورة كما أشار الجميل فلمصلحة من يضع العصي في دواليب التحقيق؟ ويعارضه ويعرقله على قدم المساواة.ومن الاستثمار "الناطر عالكوع" إلى إراقة ملايين الدولارات على طاقة "فياض" المتجددة. فالوليد من رحم تيار "العتمة" افتعل إشكالا على خط التوتر العالي مع المصرف المركزي ودخلت أزمة الكهرباء نفقا بطول ثمانين مليون دولار لزوم باخرة محملة بالفيول المشبوه في وقت أن النفط العراقي يصل وبالمجان إلى معامل توليد الطاقة.فقد حمل الوزير وليد فياض المصرف المركزي مسؤولية انقطاع التيار وطالب الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بتحويل رصيد مؤسسة كهرباء لبنان والبالغ قيمته بالليرة اللبنانية ما يعادل سبعة وثلاثين مليون دولار.ولكن منصوري اعتبر أن مطالب فياض وطريقته في معالجة الأزمة ستهز سياسة النقد للعملة وتربك قيمة الليرة مقابل الدولار وهنا يبرز التساؤل: أما كان من الأجدى أن يشارك وزير الطاقة في اجتماعات مجلس الوزراء بدل مقاطعتها ويناقش وجها لوجه أزمة الكهرباء عوضا عن التراشق الإعلامي وتحميل المصرف المركزي ما لا طاقة على حمله؟...وما يثير المزيد من التساؤلات حول الباخرة المشبوهة هو في توقيت استيرادها على مشارف تجديد العقد مع الدولة العراقية أوائل تشرين المقبل مرفقا بالمزيد من التسهيلات ومن استعراضات وزير الطاقة وبهلوانيات اللعب على التيار حسم الحاكم بالإنابة وسيم المنصوري الأمر ووضع الكهرباء وبدع وزيرها في رابع أولويات المصرف وأخذ يعد العدة للذهاب أوائل الشهر المقبل إلى الرياض تلبية لدعوة من المصارف العربية...وفي أيلول الأزمة الرئاسية، فإن العرض السياسي مرجح لأن يستعيد زمام الأمور مع عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وفي سيناريو العودة على جناح "ممنوع الفشل" فإن لودريان قد يحيي المبادرة الفرنسية وهي رميم بعد أن انقسمت خلية المعارضة إلى خلايا معارضة فيما بقي الثنائي الشيعي على ترشيح سليمان فرنجية أو لا أحد وهذا المستجد يتقاطع ومساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لفتح جلسات رئاسية متتالية تعقب انتهاء مهمة لودريان...وعندما يلتئم مجلس النواب ويتأمن النصاب يخلط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأوراق ويرمي بورقة مرشح الثنائي في صندوقة الاقتراع السرية ولا "من شاف ولا مين دري" وذلك بعد أن يكون باسيل قد ضمن الثلث في المقايضة وباع الرئاسة وكرسيها في صندوق أسود مثقوب ما هو إلا صندوق عجائب السلطة وأركان الحكم في النصب والاحتيال وتقاسم ثروة النفط والغاز باسم الأجيال على قاعدة "حاميها حراميها ..مكرر معجل"