أطلق النار على شقيقه وفرّ الى جهة مجهولة... هذا ما حدث في نهر البارد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "ش.ن" على اطلاق النار بإتجاه شقيقه في مخيم نهار البارد، ما ادى الى اصابته.

وفور اطلاق النار، تم نقل المُصاب الى أحد مستشفيات المنطقة، فيما فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.