أشارت قناة "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية الى ان "حزب الله ينشر "قوة الرضوان" والجيش الإسرائيلي يحصّن الجليل".

وقال الاعلام الاسرائيلي وفقاً للميادين ان "حزب الله أكثر جرأة، والردع الإسرائيلي يتآكل لكن الجيش مطالب بالحفاظ على الهدوء".