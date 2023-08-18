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لبنان

حدث هام متعلق بـ"حزب الله" و"اسرائيل"... ما الذي يحصل؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 15:31
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أشارت قناة "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية الى ان "حزب الله ينشر "قوة الرضوان" والجيش الإسرائيلي يحصّن الجليل". 
 
 
وقال الاعلام الاسرائيلي وفقاً للميادين ان "حزب الله أكثر جرأة، والردع الإسرائيلي يتآكل لكن الجيش مطالب بالحفاظ على الهدوء".
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