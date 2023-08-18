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لبنان

في نهر البارد... اشكال بين بعض الاهالي والجيش

Lebanon 24
18-08-2023 | 16:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين بعض اهالي نهر البارد والجيش، أثناء تنفيذ الأخير مداهمة لأحد المنازل في المخيم.
 
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مخيم نهر البارد

الجيش

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