ضبط خلية ارهابية داعشية في الضاحية الجنوبية لبيروت (صور)

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ وحدة الحماية في حزب الله مداهمة في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت للقبض على خلية ارهابية تابعة لتنظيم داعش.وفي التفاصيل، تخلل المداهمة اطلاق للنار ما ادى الى مقتل شخص من المنتمين الى تنظيم داعش كان يرتدي حزاما ناسفاً، فيما رمى الثاني بنفسه عن سطح المبنى المتواجد فيه وحاله خطرة.كما تمكن عناصر من حزب الله من القاء القبض على 5 أشخاص آخرين لهم علاقة بالتنظيم.ووفقاً لمعلومات "لبنان 24" فان الخلية الارهابية كانت تخطط لعمل ارهابي في لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة.