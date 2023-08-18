تمارس مصارف وازنة سياسة "صيف وشتاء" تحت سقف واحد لجهة شمول التعميم 158 سائر أصحاب الحسابات بالدولار قبل 17 ت1 (2019)، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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