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لبنان
لا مشكلة في الجباية
Lebanon 24
18-08-2023
|
17:30
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ثبت وفقاً لبيانات مؤسسة كهرباء لبنان أن لا مشكلة في الجباية، بل في قرار المؤسسة عدم الجباية في أوقات سابقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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