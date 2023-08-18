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Lebanon 24
18-08-2023
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18:00
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تربط مصادر واسعة الاطلاع بين مشروع استخراج النفط والغاز الذي دخل حيِّز التنفيذ والحرص الأميركي على تمرير رئاسة هادئة قبل نهاية العام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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