تربط مصادر واسعة الاطلاع بين مشروع استخراج النفط والغاز الذي دخل حيِّز التنفيذ والحرص الأميركي على تمرير رئاسة هادئة قبل نهاية العام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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