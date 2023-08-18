29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بو حبيب إلى نيويورك لمواكبة مفاوضات التجديد لليونيفيل
Lebanon 24
18-08-2023
|
22:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
يغادر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، حسب معلومات «اللواء» يوم الثلاثاء المقبل، على رأس الوفد اللبناني الى نيويورك، لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل الجديد الجارية التداول به في اروقة منظمة الامم المتحدة، ويواصل مسعاه الذي بدأه في بيروت مع سفراء الدول الكبرى وسفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي لتعديل قرار التجديد الذي يمنح القوات الدولية صلاحيات التفتيش والمداهمات في القرى الجنوبية من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، مع ان الامر لم يطبق كاملا على الارض بسبب حساسية الوضع وهوما سيؤكد عليه الوزير.
Advertisement
والتقى بو حبيب امس، على التوالي: القائم بالاعمال الفرنسي فرنسوا غيوم، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، سفير الصين جيان مينجيان، وتناول البحث موضوع التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب مناقشته في مجلس الامن في الامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
01:49 | 2023-08-18
18/08/2023 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
06:55 | 2023-08-18
18/08/2023 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
02:53 | 2023-08-18
18/08/2023 02:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابطان في ورطة.. احتفلا بالترقية وهذا ما حلّ بهما!
Lebanon 24
ضابطان في ورطة.. احتفلا بالترقية وهذا ما حلّ بهما!
00:14 | 2023-08-18
18/08/2023 12:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سياح يتقيأون في المسبح والعثور على فضلات فئران.. هذا ما حصل بمنتجع سياحي من فئة 5 نجوم! (صور)
Lebanon 24
سياح يتقيأون في المسبح والعثور على فضلات فئران.. هذا ما حصل بمنتجع سياحي من فئة 5 نجوم! (صور)
01:55 | 2023-08-18
18/08/2023 01:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:00 | 2023-08-18
"صدمة مزدوجة" لبرّي وسيردّ في مهرجان ذكرى الامام الصدر
22:00 | 2023-08-18
مواقف رئيس الحكومة الأخيرة محور متابعة.. ميقاتي: إذا استمرّ التعطيل كل الاحتمالات واردة
22:10 | 2023-08-18
مجلس الوزراء لن يموّل باخرة الفيول.. وشكوك حول موقف وزير الطاقة
22:17 | 2023-08-18
الكحّالة لن تسلّم أربعة شبّان للتحقيق: ركّزوا على المجموعة التي فتحت نيران أسلحتها
22:59 | 2023-08-18
إستحقاق مُهمّ أمام "كونسورتيوم" الشركات قبل صدور نتيجة الحفر في البلوك 9 !
22:53 | 2023-08-18
المعارضة تحذّر: لودريان "يستقوي بتقطيع الوقت"
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
19/08/2023 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
19/08/2023 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
19/08/2023 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24