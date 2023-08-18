29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جردة المصرف المركزي: حقائق صادمة عن الإفلاس
Lebanon 24
18-08-2023
|
22:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين عويس في "النهار": قد لا تكون أرقام المركزي مفاجئة للوسط الاقتصادي والمالي الذي يرصد عن كثب ميزانيات المصرف ومكامن الضعف فيها، حتى في زمن إخفاء حقيقة تلك الميزانية عبر التلاعب ببنودها، ولكن عرضها بهذا التفصيل أمام الرأي العام يدق ناقوس الخطر جدّياً حيال أكثر من نقطة، أولاها أن الودائع لم تعد موجودة، وما بقي منها لا يشكل ١٠ في المئة منها، ما يعني أنها خضعت قسراً وتلقائياً لعملية اقتطاع قاربت ٨٥ في المئة. ثانيتها أن سندات اليوروبوندز قد خسرت عملياً نحو ٩٣ في المئة من قيمتها، وهي أعلى نسبة "هيركات" خضعت لها التوظيفات في هذه السندات وتجاوزت نسبة الاقتطاع الحاصلة على الودائع، خصوصاً أن لا أفق واضحاً لإمكانية الدخول في تفاوض مع الدائنين لتحسين القيمة السوقية لها.
Advertisement
المشكلة الحقيقية ستظهر قريباً جداً مع قرب استحقاقين مهمين، الأول انقضاء الموسم السياحي وتوقف تدفق الدولارات على الإنفاق السياحي، والثاني قرب انتهاء الدولارات الباقية في حوزة المصرف المركزي لزوم تغطية رواتب وأجور القطاع العام، التي يمكن أن تغطي تلك الرواتب لشهرين على الأكثر.
الثابت أن المصرف المركزي لن يتراجع عن مسألة العودة الى اعتماد الليرة وسيلة دفع لموظفي القطاع العام، كما لن يتراجع عن قراره وقف إقراض الدولة ما لم تذهب الى تطبيق الإصلاحات المطلوبة، علماً بأن عدم اكتمال نصاب الجلسة التشريعية قد وجّه رسالة سلبية جداً حيال إقرار القوانين الإصلاحية المنتظرة وكان مشروع الكابيتال كونترول على جدول أعمالها. في المقابل، عجزت الحكومة عن تضمين مشروع قانون الموازنة أية بنود إصلاحية مرحّلة تلك البنود الى موازنة ٢٠٢٤.
يزداد المشهد قتامةً عند تقييم الكلام الأخير لرئيس الحكومة أمام مجلس الوزراء، الذي ينطوي على تهديد مبطن بالاعتكاف، سيقابله اعتكاف لعدد من الوزراء الذين يدورون في فلك ميقاتي، ما يعني أن البلاد تسير نحو تعطيل كامل، سيؤدّي الى "كربجة" كاملة لعمل المؤسسات، فيما تصبح الكرة في ملعب المجلس النيابي للاضطلاع بدوره في انتخاب رئيس للجمهورية أولاً، ومن ثم لتشريع الضرورة الذي سيصبح أكثر إلحاحاً مع شح كل الموارد المالية، وتراجع قدرات مصرف لبنان على التدخل للتمويل أو الإقراض أو الدفاع عن الليرة.
كرة الثلج بدأت تتفاقم مهدّدة بالانفجار في أي لحظة، وسط غياب كامل للتعامل الجدّي والمسؤول مع الأزمة، وحال من العجز بلغت حدود اليأس لدى سلطة تنفيذية فقدت صلاحياتها بفعل الاستقالة، وباتت ملزمة بتوسيع نطاق مفهوم تصريف الأعمال بعد تسعة أشهر من الشغور الرئاسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
01:49 | 2023-08-18
18/08/2023 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
06:55 | 2023-08-18
18/08/2023 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
02:53 | 2023-08-18
18/08/2023 02:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابطان في ورطة.. احتفلا بالترقية وهذا ما حلّ بهما!
Lebanon 24
ضابطان في ورطة.. احتفلا بالترقية وهذا ما حلّ بهما!
00:14 | 2023-08-18
18/08/2023 12:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سياح يتقيأون في المسبح والعثور على فضلات فئران.. هذا ما حصل بمنتجع سياحي من فئة 5 نجوم! (صور)
Lebanon 24
سياح يتقيأون في المسبح والعثور على فضلات فئران.. هذا ما حصل بمنتجع سياحي من فئة 5 نجوم! (صور)
01:55 | 2023-08-18
18/08/2023 01:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:00 | 2023-08-18
"صدمة مزدوجة" لبرّي وسيردّ في مهرجان ذكرى الامام الصدر
22:00 | 2023-08-18
مواقف رئيس الحكومة الأخيرة محور متابعة.. ميقاتي: إذا استمرّ التعطيل كل الاحتمالات واردة
22:10 | 2023-08-18
مجلس الوزراء لن يموّل باخرة الفيول.. وشكوك حول موقف وزير الطاقة
22:17 | 2023-08-18
الكحّالة لن تسلّم أربعة شبّان للتحقيق: ركّزوا على المجموعة التي فتحت نيران أسلحتها
22:59 | 2023-08-18
إستحقاق مُهمّ أمام "كونسورتيوم" الشركات قبل صدور نتيجة الحفر في البلوك 9 !
22:53 | 2023-08-18
المعارضة تحذّر: لودريان "يستقوي بتقطيع الوقت"
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
19/08/2023 07:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
19/08/2023 07:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
19/08/2023 07:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24