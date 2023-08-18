تحذير من "انهيار مخيف" في أيلول

يكشف النائب التغييري ياسين ياسين، عن غياب الحلول الجدية عن روزنامة المسؤولين، ويطلق صرخة تحذير عبر "الديار" إلى كل المواطنين، من "انهيار وشيك، بسبب ما تقوم به المنظومة من سياسات ومشاريع غير إصلاحية، تؤكد أنها في مكان بينما المواطن والحلول الجدية هي في مكان آخر".

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ويؤكد النائب ياسين أن خارطة طريق الحل تبدأ بانتخاب الرئيس وتنفيذ إصلاحات ضرورية من أجل إنقاذ البلد من الانهيار. ويشير النائب ياسين، الذي التقى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مرتين في بيروت، إلى أنه سلّمه ورقةً خلال زيارته الأخيرة، وذلك قبل طرحه لمبادرته المرتقبة في أيلول، وقد عرض فيها موقفه من مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون في العام 2020 والتي فشلت، موضحاً أن ماكرون قد سُئل في حينه عن أسباب غياب "التغييريين" عن اجتماعه في قصر الصنوبر، فأجاب أنه يلتقي ممثلي الشعب اللبناني.

من جهة أخرى، يعتبر ياسين أن لبنان "أمام خطر كبير ولا يوجد ضوء في الأفق ولا حلول وشيكة، بسبب الانفصام، فالتنقيب عن النفط في لبنان سيبدأ في أيلول بينما اللبنانيون عاجزون عن شراء الرز، علماً أن شركة "توتال" تملك الأولوية على لبنان في الحصول على مصاريفها من النفط والغاز، وربما يضطر لبنان الى شراء حاجته من النفط من "توتال" علماً أن هذا الأمر لن يتحقق قبل خمس سنوات".