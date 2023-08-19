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لبنان

ترقب للاجوبة على اسئلة لودريان لتبيان مصير مهمته وضبط خلية لداعش في حي السلم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2023 | 01:00
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خطفت الأنباء عن تحضير خلية من تنظيم داعش لتفجيرات في لبنان تمت مداهمتها في حي السلم ليل أمس، الاهتمام مساء. وفي التفاصيل أن وحدة الحماية في حزب الله توفرت لديها معلومات عن مشارك في تفجيرات حصلت في منطقة السيدة زينب في دمشق، لافتة إلى أن حزب الله حدد الإرهابي وسام مازن دلة من بلدة التل وعمره 23 عاماً وتسلل إلى لبنان بطريقة غير شرعية. وعلم ان الإرهابي كان أقام في مبنى في منطقة حي السلم واختار الطبقة الأخيرة تحسباً لأي مداهمة. وقد أقدم على الرمي بنفسه من المبنى المداهم في حي السلم، وجرى نقله إلى مستشفى السان جورج حيث فارق الحياة، في حين تم اعتقال والده وشقيقه.
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وكانت عملية الدهم مستعجلة بسبب ورود معلومات عن احتمال تحضيره لعمل امني اخر في لبنان وانه على وشك مغادرة مكان اقامته. وتجري الان الجهات الرسمية بالتعاون مع حزب الله متابعة للموضوع على الارض.
ومع ذلك فان ما تقدم لا يحجب الاهتمام المحلي بما ستؤول اليه الأمور حيال  طروحات المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان،  خاصة بعد رفض المعارضة  للرسالة الفرنسية وما تضمنتها  من بنود واسئلة، الأمر الذي يؤشر بحسب مصادر فرنسية  لـ "لبنان 24"الى ان ما حصل من جانب المعارضة  يدل على  ان  الاجواء ليست مشجعة، لكن لا بد من انتظار ما سيتلقاه لودريان من إجابات على أسئلته، فعندها  سوف تتظهر الصورة أكثر،  خاصة وان مصادر سياسية ترى من جهتها أن الأمور قد تخرج من ايدي الفرنسيين اذا بقيت المواقف المحلية على حالها، مع ترجيح المصادر نفسها تناغما بين بعض قوى المعارضة و السعودية على وجه الخصوص، لاسيما  وان الرياض لا تبدي ارتياحا للحوار الفرنسي، فضلا عن انها ليست مشجعة للطرح الرئاسي  الفرنسي، علما أن المصادر نفسها تقول ان الكلمة الفصل الرئاسية لا تزال بعيدة، وأن ما تعبر عنه قطر من مواقف في الشأن الرئاسي لا يمكن القول أنها بايعاز أميركي، فواشنطن لم تقل بعد كلمتها التي لا بد وأن تتوافق والرياض عليها أولا.


المصدر: لبنان 24

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