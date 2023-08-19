30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
33
o
بشري
31
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحليل أمني لحادثة الكحالة: لماذا تأخر وصول القوى المؤللة ؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-08-2023
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار التحليلات الهادئة لتحديد المسؤوليات والإطار العام لحادثة الكحالة، لفت مصدر سياسي تبوأ مناصب أمنية وقضائية الى أن هناك ثغرات كثيرة حصلت ساعة وقوع الحادثة في الكحالة.
وسرد هذا المصدر مواقيت وصول الأجهزة الأمنية تباعاً وكيف لم تستطع أن تفض الإشكال وتسحب فتيل التوتر، وأردف أنه عند الساعة الخامسة بالتحديد وقعت الشاحنة، وعند الخامسة والربع وصل درّاج تابع لقوى الأمن الداخلي لتسهيل المرور، اما دورية مخابرات الجيش فوصلت الى مكان وقوع الشاحنة عند الساعة الخامسة والنصف، ومن البديهي أنها أبلغت السلطات الأمنية بكل التفاصيل وما يحدث على الأرض ومحتويات الشاحنة، الا أن أول وحدة للجيش وصلت الى المكان وهي بالتحديد فوج المضاد للدروع عند الساعة الثامنة، أي بعد ساعتين ونصف الساعة من وقوع الحادث ، مع العلم أن الكحالة لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن أكبر التجمعات العسكرية وبالأخص فرع المكافحة الذي يعرف بسرعة التحرك وهو الجناح العسكري لمديرية المخابرات.
Advertisement
وتابع: هنا السؤال لو وصلت القوى العسكرية المؤللة قبل نصف ساعة لكانت سيطرت على الوضع على الأرض وفرضت طوقا أمنيا وأبعدت الجميع كما كان يحصل عند أي حادث امني، فلماذا تأخر وصولها ؟
وتابع المصدر: السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ليس من باب التشكيك او البلبلة، بل لتفادي ما حصل في حال حصل امر ما المستقبل القريب؟
وختم بالقول:"لننتظر التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه بالمواقف السياسية" .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
06:55 | 2023-08-18
18/08/2023 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غنائه امام الاسرائيليين قبل اسبوع.. الغاء حفلة لفنان عالمي في لبنان كانت مقررة غدا
Lebanon 24
بعد غنائه امام الاسرائيليين قبل اسبوع.. الغاء حفلة لفنان عالمي في لبنان كانت مقررة غدا
10:46 | 2023-08-18
18/08/2023 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
03:17 | 2023-08-18
18/08/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
10:53 | 2023-08-18
18/08/2023 10:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر
11:16 | 2023-08-18
18/08/2023 11:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-08-19
سقوط لودريان وفرنسا في امتحان الأسئلة: العودة إلى "المهنة الأولى"
02:51 | 2023-08-19
بالصورة: نصرالله استقبل مسؤولاً إيرانياً.. وهذا ما تم بحثه
02:45 | 2023-08-19
نائب معارض يحضّر لقاء مع "شخصيّة سنيّة"
02:30 | 2023-08-19
35 الف عامل سنوياً من دون عمل.. والهجرة "أفضل حل"
02:25 | 2023-08-19
خلال جولة لوزير الثقافة عند خط الانسحاب في تلال كفرشوبا.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
02:00 | 2023-08-19
"حزب الله" يأخذ وقته قبل إعطاء جواب نهائي لباسيل
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
19/08/2023 10:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
19/08/2023 10:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
19/08/2023 10:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24