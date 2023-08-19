Advertisement

لبنان

"الحزب والتيار": الوقت غير مفتوح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-08-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1098893-638280308959137822.jpg
Doc-P-1098893-638280308959137822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتعامل "حزب الله" بكثير من الايجابية في حواره مع "التيار الوطني الحر"، حتى انه بات منفتحاً على كثير من العناوين التي لم يكن يرغب بمناقشتها في هذه المرحلة، وذلك لتحسين علاقته بـ"ميرنا الشالوحي".
لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحزب لا يعطي باسيل وقتاً مفتوحاً للنقاش والحوار، خصوصا في ظل وضوح الرؤية لديه بوجود مصلحة اكيدة للتيار بتمرير الوقت لتحسين موقعه التفاوضي.
Advertisement
وترى المصادر ان الحزب يكثف جلسات حواره مع "التيار" للوصول الى نتائج ايجابية بوقت سريع، خصوصا انه يرغب بأن تكون لديه خيارات متعددة في السياسة، وهذا لا يصلح بعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-08-19
02:51 | 2023-08-19
02:45 | 2023-08-19
02:30 | 2023-08-19
02:25 | 2023-08-19
02:00 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24