"الحزب والتيار": الوقت غير مفتوح

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يتعامل "حزب الله" بكثير من الايجابية في حواره مع "التيار الوطني الحر"، حتى انه بات منفتحاً على كثير من العناوين التي لم يكن يرغب بمناقشتها في هذه المرحلة، وذلك لتحسين علاقته بـ"ميرنا الشالوحي".لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحزب لا يعطي باسيل وقتاً مفتوحاً للنقاش والحوار، خصوصا في ظل وضوح الرؤية لديه بوجود مصلحة اكيدة للتيار بتمرير الوقت لتحسين موقعه التفاوضي.وترى المصادر ان الحزب يكثف جلسات حواره مع "التيار" للوصول الى نتائج ايجابية بوقت سريع، خصوصا انه يرغب بأن تكون لديه خيارات متعددة في السياسة، وهذا لا يصلح بعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون".