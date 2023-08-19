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لبنان

واقع الكهرباء ميؤوس منه وهذا هو الحل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2023 | 01:45
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تكثفت الإتصالات منذ يومين بين المعنيين بملف الكهرباء في لبنان بعد خروج المعامل عن التشغيل وإنهيار الشبكة، قبل تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاعادة الأمور الى ما كانت عليه.
وفي التفاصيل فإن المعنيين في هذا القطاع من رأس الهرم الى مؤسسة كهرباء لبنان والشركات المتعهدة والمشغلة أجمعوا خلال إتصالاتهم وإجتماعاتهم على أن قضية الكهرباء في لبنان أصبحت معضلة دائمة ولا حلول خاصةً في ظل الأزمة الإقتصادية وقرار مصرف لبنان الأخير بعدم دفع أي دولار من الإحتياط الالزامي،  لا للكهرباء ولا غيرها.  وبحسب المعطيات" فان النقاش الطويل في هذا الملف وصل الى خلاصة أن  الوضعية المركزية لـ"شركة كهرباء لبنان" لم تعد قابلة للحياة والإستمرار وخاصةً بعد إنفجار مرفأ بيروت، وأن اللامركزية الكهربائية هي الحل الوحيد في الوضعية اللبنانية من ناحية التشغيل والصيانة والجباية والإستثمار وانعاش خزينة الدولة".
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واعتبر المجتمعون "أن نموذج كهرباء زحلة أكبر دليل على نجاح هذا النوع من التغذية وتأمين الكهرباء في الأقضية وحتى المحافظات اذا كان نطاق الإمتياز كبيرا". واعتبروا "ان القطاع الخاص اللبناني لديه الإستعداد أن يسير بهذا النموذج اللامركزي، كما ان إتحادات البلديات لديها القدرة على خوض هذه التجربة الناجحة للمساهمة في إنماء بلداتها" .

المصدر: لبنان 24

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