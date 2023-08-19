مأساة في عرسال.. عُثر عليه جثّة في منزله!

عثر على المواطن يوسف ع. ح (٢٩ عاما)، جثة في منزله في بلدة عرسال، وقد حضرت الجهات المختصة، وبوشر التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة. (الوكالة الوطنية)

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