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لبنان

مأساة في عرسال.. عُثر عليه جثّة في منزله!

Lebanon 24
19-08-2023 | 01:52
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عثر على المواطن يوسف ع. ح (٢٩ عاما)، جثة في منزله في بلدة عرسال، وقد حضرت الجهات المختصة، وبوشر التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة. (الوكالة الوطنية)
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عرسال

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