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لبنان
نائب معارض يحضّر لقاء مع "شخصيّة سنيّة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-08-2023
|
02:45
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عُلِمَ أنّ لقاءً يحضّر له أحد النواب المعارضين مع شخصيّة سنيّة طُرِح إسمها في المرحلة الماضية لتولّي منصب رئاسة الحكومة ضمن تسوية سياسية، إلاّ أنّها رفضت الدخول فيها.
ودُعِيَ إلى اللقاء عدد من النواب والإعلاميين.
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المصدر:
لبنان 24
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