Advertisement

لبنان

نائب معارض يحضّر لقاء مع "شخصيّة سنيّة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-08-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1098898-638280323678265156.jpg
Doc-P-1098898-638280323678265156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلِمَ أنّ لقاءً يحضّر له أحد النواب المعارضين مع شخصيّة سنيّة طُرِح إسمها في المرحلة الماضية لتولّي منصب رئاسة الحكومة ضمن تسوية سياسية، إلاّ أنّها رفضت الدخول فيها.
ودُعِيَ إلى اللقاء عدد من النواب والإعلاميين.
Advertisement

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
النائب علي حسن خليل: مقاطعة بعض الكتل اليوم تشبه منطق تعطيل الحوار وللمعارضة موقفها بعدم الحوار لكنه قد يكون انتحاراً سياسياً وقد تكون لنا ملاحظات على الرسالة الفرنسية لكننا إيجابيون إزاء جوهرها
lebanon 24
19/08/2023 12:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمة الكويتي يوافق على تعديلات على قانون المحكمة الدستورية بأغلبية 57 نائبا ومعارضة نائب واحد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/08/2023 12:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تورطت "القوات اللبنانية" في بيان المعارضة؟
lebanon 24
19/08/2023 12:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلتان أساسيتان تُضعفان قوى المعارضة
lebanon 24
19/08/2023 12:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نائب

معارضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-19
04:00 | 2023-08-19
04:57 | 2023-08-19
04:49 | 2023-08-19
04:49 | 2023-08-19
04:25 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24