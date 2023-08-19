نائب معارض يحضّر لقاء مع "شخصيّة سنيّة"

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عُلِمَ أنّ لقاءً يحضّر له أحد النواب المعارضين مع شخصيّة سنيّة طُرِح إسمها في المرحلة الماضية لتولّي منصب رئاسة الحكومة ضمن تسوية سياسية، إلاّ أنّها رفضت الدخول فيها.ودُعِيَ إلى اللقاء عدد من النواب والإعلاميين.