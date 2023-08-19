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لبنان

ملاحقات في فاريا وكفرذبيان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2023 | 03:45
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وردت الى القضاء والاجهزة الامنية شكاوى كثيرة عن تجاوز اصحاب المؤسسات السياحية في منطقتي فاريا وكفرذبيان المواقيت المحددة للحفلات، مما حوّل حياة القاطنين في هده المناطق الى جحيم يومي على مدار الليل والنهار.
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وافيد ان توجيهات صارمة اعطيت للاجهزة المختصة لاجراء المقتضى وملاحقة المخالفين.

المصدر: لبنان 24

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