Advertisement

لبنان

بالصورة: نصرالله استقبل مسؤولاً إيرانياً.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
19-08-2023 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1098915-638280359061331406.jpg
Doc-P-1098915-638280359061331406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مهدي شوشتري، بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني. 

وتم خلال اللقاء، البحث في آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والاتصالات السياسية الجارية إقليميًا، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في "حزب الله".
Advertisement
 
 
Image
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-19
04:00 | 2023-08-19
04:57 | 2023-08-19
04:49 | 2023-08-19
04:49 | 2023-08-19
04:25 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24