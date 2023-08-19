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لبنان
بالصورة: نصرالله استقبل مسؤولاً إيرانياً.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
19-08-2023
|
02:51
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استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مهدي شوشتري، بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني.
وتم خلال اللقاء، البحث في آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والاتصالات السياسية الجارية إقليميًا، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في "حزب الله".
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