كتل حارّة تسيطر على لبنان.. هل تنخفض درجات الحرارة في نهاية الأسبوع؟

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تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.

معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر اب بين ٢٥ و ٣٣ درجة وفي زحــلـة بين ١٨ و ٣٥ درجة مئوية.



الطقس المتوقع في لبنان: يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا خاصة شمال البلاد وفي المناطق الداخلية (فوق معدلاتها بحدود ال ٧ درجات على الأقل)، كما تبقى نسبة الرطوبة المرتفعة العنصر المعزّز لحدة الشعور بالحر على الساحل والتي تؤدي إلى تشكّل ضباب كثيف بدءأ من ارتفاعات منخفضة واحتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق، حتى يوم غد الأحد حيث يخف تأثيرها مع الانخفاض بدرجات الحرارة وتراجع نسبة الرطوبة على الساحل ومن المتوقع ان يشتدّ تأثيرها مجدداً اعتباراً من يوم الأربعاء حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع.تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر اب بين ٢٥ و ٣٣ درجة وفي زحــلـة بين ١٨ و ٣٥ درجة مئوية.الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم احياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحياناً واحتمال تساقط الرذاذ بدءًا بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، ترتفع درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن ١٣٠٠ متر وتبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل (بحدود ال ٧ درجات) وشمال البلاد ( بحدود ال ٤ درجات) ، وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل العنصر المعزّز لحدّة الشعور بالحر مع درجات حرارة دنيا محسوسة بحدود ل ٤٠ درجة خلال الليل.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معها الرؤية أحياناً ، واحتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية خلال الفترة الصباحية ، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الساحلية والداخلية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٦ درجات بينما يكون انخفاضها ملموساً في المناطق الجبلية كما نشهد تراجع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يخفف من حدة الشعور بالحر خاصة خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية ، بينما تبقى دون تعديل في الداخل (فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات) بينما ترتفع قليلاً على الجبال كما نشهد انخفاض اضافي بسيط في نسبة الرطوبة على الساحل مما يخفّف من حدة الشعور بالحر.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.