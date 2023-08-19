عبدالله يشكر دولة عمان الشقيقة على المكرمة الطبية المقدمة الى لبنان

كتب النائب بلال عبد الله عبر منصة "اكس": "بإسم لجنة الصحة النيابية، أتوجه بالشكر لدولة عُمان الشقيقة والسلطان هيثم آل سعيد، على المكرمة الطبية والدوائية المقدمة الى الشعب اللبناني، والتي تبلغها وزير الصحة الدكتور فراس ابيض، وستستلمها الوزارة في شهر أيلول. وكل الامل بمد يد العون لنا من أشقاء وأصدقاء لبنان بأدوية السرطان" .

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