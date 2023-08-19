يروّج المخدّرات على متن رانج روفر لعدد من الزبائن.. هكذا كشفت "المعلومات" هويته وأوقفته

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج مواد مخدّرة في مدينة صور، وذلك على متن سيّارة رباعية الدّفع نوع "رانج روفر" لون فضّي، من دون لوحات.على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته وتبين أنه ينتقل من بيروت إلى صور على متن الآليّة المذكورة لترويج المخدّرات، ويدعى:د. ق. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)بعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من رصده على متن "الرانج روفر" في بلدة برج رحال، حيث نصبت له كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه. بتفتيشه والسيارة، جرى ضبط ٣٥ كيسًا بداخله على مادّة باز الكوكايين معدّة للترويج.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في صور. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.