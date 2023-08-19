31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
36
o
زحلة
37
o
بعلبك
33
o
بشري
32
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يروّج المخدّرات على متن رانج روفر لعدد من الزبائن.. هكذا كشفت "المعلومات" هويته وأوقفته
Lebanon 24
19-08-2023
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج مواد مخدّرة في مدينة صور، وذلك على متن سيّارة رباعية الدّفع نوع "رانج روفر" لون فضّي، من دون لوحات.
Advertisement
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته وتبين أنه ينتقل من بيروت إلى صور على متن الآليّة المذكورة لترويج المخدّرات، ويدعى:
د. ق. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)
بعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من رصده على متن "الرانج روفر" في بلدة برج رحال، حيث نصبت له كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه. بتفتيشه والسيارة، جرى ضبط ٣٥ كيسًا بداخله على مادّة باز الكوكايين معدّة للترويج.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في صور. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غنائه امام الاسرائيليين قبل اسبوع.. الغاء حفلة لفنان عالمي في لبنان كانت مقررة غدا
Lebanon 24
بعد غنائه امام الاسرائيليين قبل اسبوع.. الغاء حفلة لفنان عالمي في لبنان كانت مقررة غدا
10:46 | 2023-08-18
18/08/2023 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
06:55 | 2023-08-18
18/08/2023 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
10:53 | 2023-08-18
18/08/2023 10:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر
11:16 | 2023-08-18
18/08/2023 11:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة مدوية: أنباء عن زواج هيفا وهبي للمرة الثالثة.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة مدوية: أنباء عن زواج هيفا وهبي للمرة الثالثة.. وهذه هوية العريس (صور)
00:01 | 2023-08-19
19/08/2023 12:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-08-19
هل تورطت "القوات اللبنانية" في بيان المعارضة؟
04:00 | 2023-08-19
كتلتان أساسيتان تُضعفان قوى المعارضة
04:57 | 2023-08-19
وزير السياحة يكشف عن عدد الواصلين الى لبنان.. ويكرّم جورج وسوف في مهرجان اهمج
04:49 | 2023-08-19
عن تغذية المطار بالكهرباء.. ماذا قال وزير الأشغال؟
04:25 | 2023-08-19
عبدالله يشكر دولة عمان الشقيقة على المكرمة الطبية المقدمة الى لبنان
03:52 | 2023-08-19
كتل حارّة تسيطر على لبنان.. هل تنخفض درجات الحرارة في نهاية الأسبوع؟
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
19/08/2023 12:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
19/08/2023 12:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
19/08/2023 12:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24