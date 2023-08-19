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لبنان
وزير السياحة يكشف عن عدد الواصلين الى لبنان.. ويكرّم جورج وسوف في مهرجان اهمج
Lebanon 24
19-08-2023
|
04:57
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عاشت بلدة اهمج في قضاء جبيل والقرى المجاورة ومحبو الطرب الاصيل، ليلة من اجمل السهرات الفنية، أحياها سلطان الطرب جورج وسوف، الذي أشعل الساحة والمدرجات التي استقطبت خمسة آلاف شخص بأغانيه مع فرقته الموسيقية، وذلك في افتتاح مهرجان اهمج السياحي بنسخته العاشرة الذي تميز بالتنظيم الجيد، برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصار وحضوره، الذي كرم بإسم وزارة السياحة وسوف وسلمه درعا تقديرية.
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وحضر افتتاح الليلة الاولى من المهرجان الى الوزير نصار، النواب سيمون ابي رميا، زياد الحواط وجورج عطالله، النائب السابق هادي حبيش، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، ومجموعة من الشخصيات.
وهنأ نصار في كلمته بلدية اهمج رئيسا واعضاء وجمعية "انماء اهمج" "لجهودهم وارادتهم القوية رغم كل الصعاب بإقامة هذا المهرجان الفني الكبير هذا العام بنسخته العاشرة"، مشيرا الى انه "مع اهمج تختتم وزارة السياحة المهرجانات الكبيرة لهذا العام، التي وصلت الى 132 مهرجانا منذ اول تموز 2023".
واكد ان "لبنان يمتلك كل المقومات التي تجعلنا نعيش في هذا البلد ونستثمر به والعمل على تطويره اقتصاديا وماليا".
ولفت الى "اهمية تطبيق اللامركزية الادارية التي تساهم في انماء المناطق ويصبح هناك ثقة لدى القطاع الخاص للاستثمار في كل منطقة، لانه يعلم عندها ان الذي يدفع الضرائب والرسوم ستعاد وتضخ في المنطقة ذاتها".
وقال: "بالرغم من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة التي نعيشها في هذا البلد، بدءا من مشاكل المطار مرورا بالبنى التحتية والكهرباء وصولا الى قطاع الاتصالات، اللبناني يحب الحياة ويرفض الاستسلام، والمنتشر متعلق بوطنه الام وقرر المجيء هذا الصيف الى وطنه وارض ابنائه واجداده، وحضوره الكثير من المهرجانات السياحية التي اقيمت في لبنان".
وكشف نصار ان "عدد الواصلين الى لبنان حتى الامس وصل الى مليون و350 وافدا من بينهم 30 بالمئة من الاجانب".
اشارة الى ان المهرجان يستمر حتى مساء غد الاحد ويحيي ليلة السبت الفنان ناصيف زيتون والليلة الاخيرة الفنانان هشام الحاج ومعين شريف.
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