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لبنان

بكمين محكم.. سائق الـ"رانج" الفضي بقبضة المعلومات وهذا ما ضبط معه (صورة)

Lebanon 24
19-08-2023 | 05:52
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج مواد مخدرة في مدينة صور، وذلك على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" لون فضي، من دون لوحات. على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه".
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وتابع البيان: "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويته وتبين أنه ينتقل من بيروت إلى صور على متن الآلية المذكورة لترويج المخدرات، ويدعى د. ق.(مواليد عام 1982، لبناني). بعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن الرانج روفر في بلدة برج رحال، حيث نصبت له كمينا محكما أدى إلى توقيفه".
 
 
 
واشار الى انه "بتفتيشه والسيارة، جرى ضبط 35 كيسا بداخله مادة باز الكوكايين معدة للترويج. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في صور. كما اعترف بتعاطي المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص".
 
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