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لبنان

هل تجدّد التوتّر في عين الحلوة؟ معلومات تكشف ما يجري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2023 | 05:58
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أكّد قائد "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ"لبنان24" أنَّ "الكلام عن وجود إستنفارٍ عسكريّ كبير لحركة فتح داخل مخيم عين الحلوة مبالغ به تماماً وغير واقعيّ على الإطلاق".
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وأشار أبو عرب إلى أنَّ "الإجراءات الأمنية المُتخذة ضمن المخيّم ما زالت على حالها وليست هناك أي حالات إستنفارٍ إستثنائيّة كتلك التي تمّ الحديث عنها خصوصاً على صعيد نصب صواريخ"، وأضاف: "الأمور هادئة ضمن المُخيَّم ولا توترات أو إشتباكات جديدة والتحقيقات بجريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي مستمرّة".
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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