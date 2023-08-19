تعميم اوصاف جثة لرجل في العقد الثالث سقط عن سطح مبنى.. هل من يعرف عنها شيئا؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـةالبـلاغ التّالـي:بتاريخ 13-8-2023، سقط شخص مجهول الهوية عن سطح مبنى في محلة المعلّقة-زحلة، ما أدّى إلى وفاته متأثرًا بجراحه بعد أن كان قد تم نقله من قبل الصليب الأحمر إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي. وهو في العقد الثالث من العمر، حنطي البشرة، بني العينين، أسود الشعر، معتدل البنية، طول قامته /175/ سنتم تقريباً، يرتدي سترة لون أزرق، قميص لون أسود وسروال لون أزرق.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بمخفر المعلّقة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 804978-08، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.