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لبنان

حواجز لمسلحين في هذه المنطقة وتدقيق بهوية المارين.. صورة تكشف الاسلحة الثقيلة بحوزتهم

Lebanon 24
19-08-2023 | 07:52
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين شبان من ال نون واخرين من ال جعفر في بلدة الكواخ قضاء الهرمل. وقد تطور الاشكال الى اشتباكات عنيفة، في وقت أقام فيه مسلحون يحملون اسلحة ثقيلة، حواجز عند مفارق بعض الطرقات، وقاموا بالتدقيق بهوية المارة.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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