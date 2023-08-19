Advertisement

لبنان

إنتهاك جديد في عين الحلوة.. الاونروا توجّه نداء عاجلاً لكلّ الجهات

Lebanon 24
19-08-2023 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1099004-638280556731530571.jpg
Doc-P-1099004-638280556731530571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، في بيان، ان "الاونروا تلقت صباح اليوم تقارير تفيد بأن مجمعا مدرسيا آخر قد تم الاستيلاء عليه من قبل جهات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان".
Advertisement
 
 
وتابعت: "بذلك يصبح العدد الإجمالي للمدارس التي استولت عليها جهات مسلحة في المخيم ثماني مدارس، ما يهدد بدء العام الدراسي في الوقت المناسب لـ5900 طفل من المخيم. تصلنا تقارير موثوقة عن أضرار جسيمة لحقت بالمباني المدرسية وعمليات نهب للمواد التعليمية للأطفال والمعدات من المدارس". 
 
كما جددت "دعوتها العاجلة لكافة الجهات المسلحة لإخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة على الفور، بما في ذلك المدارس ومكاتب الخدمات الأخرى"، وقالت إن "وجودهم يعد انتهاكا صارخا لحياد وسلامة منشآت الأمم المتحدة ويشكل تهديدا كبيرا لتعليم الآلاف من أطفال لاجئي فلسطين الذين يعيشون في المخيم. وكانت الاونروا قد علقت خدماتها في المخيم البارحة، ليوم واحد فقط احتجاجا على ذلك. واستأنفت الأونروا تقديم بعض الخدمات هذا الصباح".
  
وختمت كلاوس: "لا تزال الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات في المخيم، بما في ذلك الخدمات الصحية وازالة النفايات الصلبة وخدمات الإغاثة حيثما أمكن ذلك في انحاء المخيم. نطالب بالوصول إلى جميع أنحاء المخيم حتى تتمكن الوكالة من الوصول إلى جميع لاجئي فلسطين البالغ عددهم 50,000 الذين يعتمدون على مساعداتها وخدماته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2023-08-18
05:00 | 2023-08-19
04:00 | 2023-08-19
10:31 | 2023-08-19
10:26 | 2023-08-19
09:52 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24